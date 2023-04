Depois da derrota na primeira jornada do Grupo C, o Palmeiras somou o primeiro triunfo na nova edição da Taça Libertadores, desta feita frente ao Cerro Porteño, por 2-1, numa partida disputada no Morumbi.

Os paraguaios até abriram o marcador logo aos cinco minutos, por Damian Bobadilla, mas a equipa de Abel Ferreira operou a reviravolta na segunda parte, graças aos golos de Gustavo Gómez (64m) e Rafael Navarro (76m).

O Verdão, que somou a quarta vitória consecutiva em todas as provas, ocupa a quarta posição no Grupo C da Libertadores,com três pontos, os mesmos das restantes equipas: Bolívar (primeiro), Barcelona (segundo) e Cerro Porteño (terceiro).

