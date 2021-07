O Palmeiras bateu, fora de portas, o Atlético Goianense, por 3-0, em jogo da 12.ª jornada do Brasileirão.



O Verdão, orientado por Abel Ferreira, quebrou o nulo aos 59 minutos graças a um autogolo de Eder. O campeão sul-americano acabaria por confirmar o triunfo com golos de Scarpa e de Breno, ambos no período de compensação.



O técnico português chegou às sete vitórias seguidas e igualou a sua melhor série no comando do Verdão.



O Palmeiras lidera o Brasileirão com 28 pontos, mais três pontos que o Atlético Mineiro. Por sua vez, o Atlético Goianense é 11.º com 15 pontos.



Veja os golos da partida: