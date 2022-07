O Palmeiras de Abel Ferreira teve de suar para vencer o Internacional (2-1), neste domingo, num encontro que marcou o encerramento da primeira volta do Brasileirão para as duas equipas.

Já sem Veron, que saiu para o FC Porto, o Verdão esteve melhor no primeiro tempo e chegou ao golo após um bom trabalho de Dudu, que serviu Gustavo Gomez, aos 18 minutos, para o 1-0.

O Internacional subiu de rendimento na segunda parte, mas o Palmeiras até enviou duas bolas à barra na sequência de pontapés de canto. Os forasteiros avisaram aos 77 minutos, por Alexandre Alemão, que tinha entrado após um intervalo e atirou forte ao poste. Ora, cinco minutos depois, o atacante restabeleceu a igualdade, com um remate no limite da área.

O herói do jogo foi Gabriel Menino que, recebendo um cruzamento da esquerda, rematou de primeira na zona de penálti, garantindo o triunfo ao conjunto de Abel Ferreira, a dois minutos do fim do tempo regulamentar.

O Palmeiras é líder do campeonato brasileiro, com 39 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, Fluminense, que venceu o Bragantino pelo mesmo 2-1 e ficou com 34, enquanto o Corinthians (terceiro), de Vítor Pereira, visita esta noite o Atlético Mineiro (quarto).

