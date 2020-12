Sem Abel no banco de suplentes depois de ter testado à Covid-19, o Palmeiras empatou a duas bolas na visita à Vila Belmiro, casa do Santos, num encontro da 24.ª jornada do Brasileirão.



O «Peixe» foi a primeira equipa a marcar por intermédio de Pituca, logo aos 38 minutos. Contudo, o Verdão conseguiu dar a volta ao marcar com golos de Rafael Veiga (55m), de penálti, e de Willian (63m).

O Palmeiras deixou escapar o triunfo - Marinho fez o 2-2 aos 71 minutos - e acabou reduzido a dez elementos por expulsão de Zé Rafael.



Quem aproveitou o empate entre Santos e Palmeiras, foi o Flamengo. Após a eliminação dolorosa da Libertadores, o Mengão venceu o clássico com o Botafogo, no estádio Nilton Santos, com um golo de Éverton Ribeiro.

Com este resultado, o Palmeiras segue na quarta posição, com 38 pontos, os mesmos do Santos, que é quinto e tem mais um jogo. O São Paulo, com menos um jogo, lidera, com 44, mais dois do que Atlético Mineiro e Flamengo.



O resumo do jogo: