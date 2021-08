O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, viu findada uma sequência de sete vitórias consecutivas, com o empate na deslocação ao São Paulo (0-0), na madrugada deste domingo, em jogo da 14.ª jornada do Brasileirão.

O jogo ficou marcado por um autogolo do Palmeiras, de Gustavo Gómez, que daria a vantagem ao São Paulo aos 88 minutos. Contudo, o lance foi anulado por fora-de-jogo de Miranda, central do São Paulo, após o livre apontado para a área.

O jogo esteve vários minutos parado devido a esse lance e Rigoni, argentino do São Paulo, viu mesmo o cartão vermelho direto por protestos.

O «Verdão» soma 32 pontos, em 14 jornadas disputadas, podendo ver a vantagem no topo diminuir, caso o Atlético Mineiro, segundo com 28 pontos e menos um jogo, vença este domingo o Athletico Paranaense, do português António Oliveira, que é quinto com 23 pontos e menos dois jogos que o Palmeiras e também pode, por isso, aproximar-se do líder.