Antes da deslocação ao Hellas Verona, o treinador do AC Milan, o português Paulo Fonseca falou à imprensa sobre a contestação que a equipa tem sido alvo por parte das claques organizadas, como a Curva Sud.

O técnico diz estar confortável no cargo. «Não sinto que o meu lugar esteja em risco. Se olharmos para os resultados, é verdade. Mas não posso chegar aqui e dizer algo que não está a acontecer. Temos muito a fazer em relação aos resultados, mas sabemos o que fazer», começou por dizer.

«Não sinto que o meu lugar esteja em risco. Se olharmos para os resultados, é verdade. Mas não posso chegar aqui e dizer algo que não está a acontecer. Temos muito a fazer em relação aos resultados, mas sabemos o que fazer», assegurou.

Paulo Fonseca diz ainda que o rendimento da equipa nos treinos tem sido o melhor, apesar de a equipa estar em oitavo lugar na Serie A italiana.

«Sei como são as coisas, não têm a oportunidade de assistir aos treinos. Talvez um dia destes venham assistir para ver o ambiente da equipa: é bonito. É sempre bom ter um bom ambiente. Foi uma semana como outra qualquer, com um bom clima para trabalhar. Quando é assim, é mais fácil trabalhar. Nunca senti a equipa sem confiança depois do jogo, sem vontade de trabalhar, com tristeza... Nunca senti isto», garantiu, depois de um empate a zeros com o Génova na última jornada.