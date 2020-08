Emmanuel Adebayor, avançado que passou por clubes como o Arsenal, o Man. City ou o Real Madrid, e que por isso conhece bem, tanto o futebol inglês como o espanhol, não acredita que seja uma tarefa fácil para os merengues darem a volta à eliminatória da Champions em casa dos citizens.

«Se me perguntassem isso há dois anos, eu diria que sim. O Real Madrid seria favorito se ainda tivesse o Cristiano Ronaldo. Nessa altura, havia Ronaldo, que era uma máquina de fazer golos, que pode fazer a diferença a qualquer momento e que marcava 50 golos por época», começou por dizer, em entrevista ao AS.

O togolês, hoje com 36 anos, falou de forma muito elogiosa do capitão da seleção portuguesa, defendendo que o clube da capital espanhola ficou a perder muito com a saída do português.

«Sem Ronaldo, o Real Madrid sabe o que perdeu, mas talvez não saiba o que poderia ter ganhado se ele tivesse continuado. Talvez o clube tenha pensado que poderia arranjar outro jogador como Ronaldo, mas jogadores assim só aparecem uma vez a cada 200 anos», declara.

Adebayor deixou ainda rasgados elogios a José Mourinho, técnico que o levou para o Real Madrid e que considera «o melhor treinador da história do futebol».

«Eu adoro o Mourinho. Temos uma excelente relação. Foi ele que me levou para o Real, apesar de não ter sido fácil arranjar lugar para mim na equipa. E o único troféu que conquistei foi com ele, no Real», recorda.