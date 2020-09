O Eintracht Frankfurt, onde alinham os portugueses Gonçalo Paciência e André Silva, renovou com o treinador Adi Hütter até junho de 2023. O técnico de 50 anos tinha apenas mais um ano de contrato com o clube.



Em declarações ao site do clube, Fredi Bobic, diretor desportivo dos alemães, defendeu que Hütter é uma aposta de «continuidade e estabilidade» e mostrou que é «capaz de lidar com situações difíceis», depois de ter alcançado o nono lugar da Bundesliga, na última temporada.



O técnico austríaco admitiu que «as coisas nem sempre correram bem» em 2019/20, mas que sentiu «muita confiança» por parte da estrutura do clube.



Adi Hütter chegou aos alemães em 2018, depois de se ter sagrado campeão com o Young Boys, da Suíça. Antes disso, orientou três clubes do seu país natal: Red Bull Salzburg, onde conquistou o campeonato e a Taça da Áustria, SV Grödig e o SCR Altach.