Adrien Silva, campeão europeu em 2016, anunciou esta quinta-feira o final da sua carreira como futebolista profissional.

Aos 36 anos, o médio formado no Sporting decidiu pendurar as botas, colocando ponto final a uma trajetória marcada por títulos, liderança e uma ligação profunda aos leões e à Seleção Nacional.

Numa longa mensagem publicada nas redes sociais, Adrien não escondeu a emoção ao olhar para trás.

«O Sporting foi a minha casa, o lugar onde me formei como jogador e como homem. Foi ali que aprendi o que significam o trabalho, a exigência e a honra de representar um símbolo maior do que nós», começou por escrever.

Capitão dos leões durante várias épocas, Adrien fez mais de 200 jogos pelos leões, conquistando duas Taças de Portugal (2007/08 e 2014/15) e três Supertaças Cândido de Oliveira (2007, 2008 e 2015). A ligação ao clube de Alvalade foi, nas próprias palavras do jogador, «eterna e decisiva na construção da sua identidade como atleta e pessoa».

Internacional português por 26 vezes, Adrien fez parte da geração que conquistou o histórico Europeu de 2016, em França. Com a camisola 23, foi peça importante no meio-campo da equipa orientada por Fernando Santos. Dois anos depois, marcou presença no Mundial 2018, na Rússia.

«Representar a Seleção Nacional foi o culminar desse sonho de menino. Ser campeão da Europa em 2016 foi o ponto mais alto da minha carreira, um momento que me faz sorrir sempre que o recordo», sublinhou.

Para além do Sporting, Adrien passou ainda por vários clubes e países: começou no Maccabi Haifa (Israel), Académica (onde venceu a Taça em 2012), mudou-se depois para o Leicester City, em Inglaterra, numa transferência muito polémica que falhou por 14 segundos inicialmente, depois de sair do Sporting em 2017.

Depois seguiu-se o Mónaco (França), Sampdoria (Itália) e Al Wahda nos Emirados Árabes Unidos. Em 2024, regressou a Portugal para representar o Rio Ave, antes de terminar a carreira no Dubai United.

Com mais de 450 jogos como profissional, Adrien Silva despede-se dos relvados com palavras de gratidão.

«O futebol deu-me tudo, e por isso serei sempre grato. Agora fecho este ciclo com o coração cheio, sereno e agradecido, sabendo que dei tudo o que tinha», concluiu.

