A transferência de Adrien Silva para o United FC, do Dubai, passou despecebida, mas a verdade é que o internacional português já se estreou inclusive há quase duas semanas pela nova equipa.

O campeão europeu em 2016, ex-Sporting, regressou aos Emirados Árabes Unidos - onde já tinha estado, mas no Al Wahda, entre 2022 e 2023 - depois de ter terminado a ligação de seis meses ao Rio Ave.

O primeiro jogo do jogador de 35 anos pelo United FC, equipa que atua no segundo escalão do país, aconteceu a 6 de outubro, no empate a dois golos com o Gulf Heroes, resultado que permitiu àquela equipa somar o primeiro ponto nesta temporada.