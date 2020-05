Adrien Silva voltou a assumir que veria com bons olhos a possibilidade de regressar ao Sporting, mas lembrou que essa decisão não depende dele.

«Já se falou muito sobre isso, houve muita notícia que saiu. Algumas não pela minha boca, outras sim. Nunca escondi que era uma possível hipótese. Mas dependo de uma entidade, que neste caso é o Leicester, que vai ter de decidir se quer recuperar-me, dar continuidade ao meu empréstimo ou desvincular-me. (...) Se dependesse só de mim? Infelizmente não é o caso [risos]. As coisas não funcionam assim no futebol, por muita pena minha e de muitos atletas. A minha vontade é ser feliz», disse o médio internacional português que esta época esteve ao serviço do Mónaco.

Adrien, que está ligado aos ingleses do Leicester até ao final da próxima temporada, não quis antecipar cenários para o futuro. «Depois da conversa que terei com o Leicester é que poderei sentar-me com as pessoas que são da minha confiança para poder decidir o próximo passo que irei dar. Com a experiência aprendi a não pensar demasiado a longo-prazo, porque há tantas reviravoltas, que acabamos por sofrer por antecipação. Vou esperar com muita paciência, preparar-me da melhor forma e continuar a ser feliz.»

O médio português comentou ainda o fim da época em França e disse compreender a decisão tomada. «Tinha vontade de voltar a jogar esta época, mas era pôr muita coisa em risco e o que se tem passado não é para levar pouco a sério. Acho que é uma boa decisão, apesar das repercussões que podem haver a nível financeiro», concluiu.