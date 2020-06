O Olympiakos, treinado pelo português Pedro Martins, garantiu esta quarta-feira o apuramento para a final da Taça da Grécia, ao vencer o PAOK por 2-0, na segunda mão da meias-finais. No jogo do título, a equipa do Pireu vai defrontar o AEK Atenas, que também teve portugueses a fazer a festa após o empate dramático ante o Aris, no prolongamento.

Após a vitória do PAOK por 3-2 na primeira mão, a primeira parte não teve golos, mas a equipa de Pedro Martins conseguiu mesmo dar a volta à eliminatória após o descanso. Aos 65 minutos, Masouras cabeceou na área para o fundo da baliza, assinando o 1-0 no marcador. O 2-0 final apareceu aos 85 minutos, por Mady Camara, num remate rasteiro na área.

José Sá e Rúben Semedo fizeram todo o jogo pelo Olympiakos, ao passo que Cafú foi suplente utilizado.

A vitória do Olympiakos de Pedro Martins:

Já o AEK, após a vitória por 2-1 na primeira mão, conquistou uma vaga na final após uma igualdade num jogo épico em Salónica, ante o Aris.

A equipa da casa fez o 1-0 já na segunda parte, aos 57 minutos, por Mancini. O resultado manteve-se até ao tempo de compensação, no qual o Aris teve o apuramento na mão com o 2-0 por Diguiny (90+3), mas Livaja foi herói, ao empatar a eliminatória com o 2-1 aos 90+6’, bisando já no prolongamento (102m) para apurar a equipa da capital.

O AEK acabou o jogo com oito em campo, com três expulsões para lá dos 120 minutos, duas delas de portugueses: Nélson Oliveira e André Simões, além de Mantalos, todos por acumulação de amarelos.

Além de Oliveira e Simões, Hélder Lopes foi titular no AEK e Paulinho suplente utilizado. Bruno Gama foi titular no Aris e saiu com a eliminação.