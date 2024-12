Miguel Cardoso estreou-se, na tarde deste domingo, no comando do Mamelodi Sundowns com um triunfo, na receção ao Raja Casablanca, orientado por Ricardo Sá Pinto.

Na terceira jornada da fase de grupos da Champions de África, o golo do ponta de lança Iqraam Rayners, aos 65 minutos, foi suficiente para os sul-africanos levarem a melhor sobre o conjunto marroquino (1-0).

Conseguida a primeira vitória nesta fase, o Mamelodi Sundowns subiu à liderança do Grupo B, com cinco pontos, igualado com o Rabat (2.º). Na próxima ronda, a 3 de janeiro, a turma de Miguel Cardoso visita o Raja Casablanca.

O conjunto orientado por Ricardo Sá Pinto encaixou a segunda derrota, permanecendo no 4.º e último lugar, com um ponto.

Aliás, Sá Pinto continua sem vencer ao comando do Raja Casablanca, tendo averbado a sua primeira derrota, após três empates, dois na Liga de Marrocos e outro na Liga dos Campeões.