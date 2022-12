Francisco Conceição esteve em destaque na reviravolta do Ajax contra o Volendam (5-4), partida de preparação para a segunda metade da época que se realizou esta quarta-feira.



O internacional sub-21 português foi titular no campeão neerlandês que ao intervalo perdia por 1-0. No arranque do segundo tempo, o Volendam marcou mais dois golos até que o Ajax iniciou a recuperação.



Hato fez o 1-3 e o ex-FC Porto fez, num pontapé colocado de pé esquerdo, o 3-2. Aos 65 minutos, Brobbey igualou a contenda e Francisco Conceição, de cabeça, consumou a reviravolta do Ajax. O Volendam, que milita no primeiro escalão do futebol neerlandês, ainda teve forças para responder e fez o 4-4 à entrada para os dez minutos finais. Brobbey acabaria por também bisar no último minuto.



O vídeo do primeiro golo:



O vídeo do segundo golo: