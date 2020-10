O Al Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, empatou na deslocação ao Al Ahli (1-1), em jogo da segunda jornada do principal campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

Após o 0-0 ao intervalo, Laba inaugurou o marcador a favor da equipa de Pedro Emanuel, aos 55 minutos. O Al Ahli respondeu com o empate ao minuto 75, por Jaber.

O Al Ain segue no quinto lugar, com quatro pontos, os mesmos do terceiro classificado, o Al Dhafra. O Al Ahli é quarto, também com quatro pontos. Na frente estão o Bani Yas e o Al Sharjah, ambos com seis pontos.