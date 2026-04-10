Emirados: Al Ahli de Paulo Sousa perde e complica as contas do título
Al Ain vence e reforça a liderança isolada. Por sua vez, o Al Sharjah de José Morais empatou fora de portas
O Al Ahli Dubai de Paulo Sousa complicou a conquista do bicampeonato dos Emirados nesta sexta-feira, na visita ao Al Ain (3-2). Neste duelo da 22.ª jornada, o lateral Rafael Rodrigues – emprestado pelo Benfica – voltou a ser titular no Al Ain. Num encontro de parada e resposta, o defesa Rami Rabia adiantou os anfitriões aos 44 minutos, enquanto o avançado Yuri César empatou aos 46m.
Pouco depois, aos 56m, o avançado Kodjo Laba aplicou o 2-1 a favor do Al Ain. Ainda que Yuri César tenha bisado aos 67m (2-2), o avançado El Houssine Rahimi fez o 3-2 aos 87 minutos.
A seis jornadas do término do campeonato, o Al Ain lidera com 56 pontos, quatro de vantagem sobre o Al Ahli Dubai. Esta foi apenas a segunda derrota da turma de Paulo Sousa na prova, enquanto o Al Ain segue invicto.
Também nesta sexta-feira, o Al Sharjah de José Morais empatou a um golo na visita ao Bani Yas, continuando no sétimo lugar, com 25 pontos, sete de vantagem para a zona de despromoção. Quanto ao Bani Yas, é 11.º colocado, com 22 pontos.