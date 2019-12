O Al Duhail, equipa treinada pelo português Rui Faria, venceu esta segunda-feira na deslocação ao Al Ahli por 3-0, em jogo da 11.ª jornada da primeira liga do Qatar.

Msakni fez o golo inaugural do jogo aos 29 minutos e, em cima do intervalo, Ismaeel Mohammad assinou o 0-2 no marcador (45+3m). Na segunda parte, Ali Almoez fixou o resultado final, com o terceiro golo aos 86 minutos, de penálti.

Esta foi a oitava vitória consecutiva no campeonato, série em vigor após dois empates nas segunda e terceira jornadas. O registo mantém o Al Duhail líder isolado, com 29 pontos, mais quatro que o Al Rayyan, onde joga o ex-FC Porto Brahimi, que tem 25 pontos.