O Al Duhail, treinado pelo português Luís Castro, venceu esta quinta-feira na deslocação ao Al Gharafa por 4-2 e é o novo líder isolado, ainda que à condição, da primeira liga do Qatar.

No duelo da 14.ª jornada, a equipa visitante adiantou-se no marcador aos 14 minutos, por Edmilson Júnior, no único golo da primeira parte.

Na segunda parte, a equipa comandada por Luís Castro ampliou a diferença até ao 0-3 no marcador, com golos de Michael Olunga e de Ali Almoez, respetivamente ao 47 e aos 56 minutos.

A resposta do Al Gharafa ainda permitiu dar ânimo à disputa pelos pontos, com os golos de Gabriel (59m) e de Ahmed Alganehi (69m). O Al Duhail só descansou mesmo em cima do sétimo e último minuto de compensação, com um golo de Rabh Boussafi, confirmado com auxílio do vídeo-árbitro, após ter sido inicialmente anulado por fora-de-jogo.

Com este desfecho, e fruto do adiamento do Al Sadd-Al Rayyan, o Al Duhail passa para primeiro classificado, com 32 pontos, mais um do que o Al Sadd, que tem 31 pontos, mas tem também menos três jogos disputados.