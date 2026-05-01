Jéssica Silva, de 31 anos, marcou e assistiu na vitória do Al Hilal por 2-1 na visita ao Al-Qadisiya, na primeira mão das meias-finais da Taça saudita. A internacional portuguesa leva 12 golos e quatro assistências em 20 jogos.

O Al Hilal persegue a conquista inédita desta competição.

RELACIONADOS
