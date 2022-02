O Al Hilal, treinado por Leonardo Jardim, terminou o Mundial de Clubes na quarta posição, ao ser goleada pelo Al Ahly (4-0).

A equipa saudita teve uma péssima entrada em campo: sofreu o primeiro golo ao minuto 8, e ao minuto 14 ficou reduzida a dez elementos, por força da expulsão, por vermelho direto, do ex-sportinguista Matheus Pereira.

Yasser Ibrahim bisou para o Al Ahly ao minuto 17, e o Al Hilal teve a segunda expulsão pouco depois, com Kanoo a ver também o vermelho direto (28m).

Ainda antes do intervalo a equipa egípcia chegou ao 3-0, por intermédio de Abdelkader, com Soulia a fechar as contas do jogo na segunda parte, ao minuto 64.

O Al Ahly garantiu assim o último lugar do pódio.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, vai discutir o título com o Chelsea.