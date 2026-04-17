O Al Ittihad de Sérgio Conceição foi eliminado na Champions asiática nesta sexta-feira, no duelo com os japoneses do Machida (1-0). Em Jeddah, Danilo Pereira (ex-FC Porto) foi totalista no meio-campo de Conceição, enquanto Roger (ex-Sp. Braga) foi titular no ataque.

Numa tarde marcada pela exibição do guarda-redes Kosei Tani, o único golo foi apontado pelo avançado Yengi aos 31 minutos.

Assim, o estreante Machida aguarda por Buriram ou pelo Al Ahli Dubai de Paulo Sousa, que medem forças neste sábado (17h15). Quanto ao Al Ittihad, a turma de Sérgio Conceição ocupa o sexto lugar do campeonato saudita e regressa à prova a 29 de abril.