Com uma carreira feita de altos e baixos, Jota procura reestabelecer-se no futebol europeu ao serviço do Rennes, de França. Após um ano difícil no Al Ittihad da Arábia Saudita, onde fez apenas 17 jogos a titular e marcou cinco golos, Jota saiu em definitivo por oito milhões de euros.

Em entrevista ao jornal francês Ouest, o internacional sub-21 português admitiu ter cumprido, ainda assim, um dos seus sonhos no Médio Oriente.

«Quando tinha sete anos, durante uma partida da Seleção no Estádio da Luz, tive a sorte de ter sido escolhido entre as crianças que acompanhavam os jogadores em campo... Anos depois, realizei o meu sonho de jogar contra Cristiano Ronaldo na última partida do campeonato saudita da temporada passada. É uma ótima história», afirma o ex-Benfica.

Jota aproveitou a experiência também para fazer amizade com o internacional francês N'Golo Kanté, que joga no Al Ittihad.

«N’Golo era meu vizinho no mesmo prédio, era a pessoa mais próxima de mim na Arábia Saudita. Eu diverti-me muito com ele e é uma amizade que quero manter. Mal posso esperar para vê-lo novamente», garante o novo recruta do Rennes, admitindo que procurou os conselhos do experiente médio.

«Ele disse-me que o Rennes era um clube muito bom, com adeptos apaixonados, que os jogadores que passaram por lá ficaram felizes. Achei que era um bom conselho. Falei francês com ele, ajudou-me a progredir nesse idioma que estudei durante dois anos na escola. Tenho muitas ligações com França e isso me ajuda hoje em dia», admite.

Jota destacou-se ao serviço do Celtic Glasgow, durante dois anos, tendo saído do clube escocês por 29 milhões de euros rumo à Arábia Saudita, no verão de 2023.