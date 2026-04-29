O Al Muharraq de Nandinho venceu o Budaiya (1-0) na 19.ª jornada da Liga do Bahrein. Na ressaca de conquistar a Taça da Barém, o treinador português segue líder no campeonato.

O golo marcado nos instantes finais do encontro (80m) valeu três pontos importantes. Com este triunfo – o terceiro seguido na Liga - Al Muharraq mantém-se em primeiro com 46 pontos – a um do segundo, Al Khalidiya.

Faltam, ainda, três jornadas por jogar. O Al Muharraq poderá, assim, tornar-se bicampeão do Bahrein.

 

