Bahrein: Al Muharraq de Nandinho vence e segue líder
Triunfo pela margem mínima mantém luta pelo título acesa
TFR
TFR
O Al Muharraq de Nandinho venceu o Budaiya (1-0) na 19.ª jornada da Liga do Bahrein. Na ressaca de conquistar a Taça da Barém, o treinador português segue líder no campeonato.
O golo marcado nos instantes finais do encontro (80m) valeu três pontos importantes. Com este triunfo – o terceiro seguido na Liga - Al Muharraq mantém-se em primeiro com 46 pontos – a um do segundo, Al Khalidiya.
Faltam, ainda, três jornadas por jogar. O Al Muharraq poderá, assim, tornar-se bicampeão do Bahrein.
TAGS: Made In Al Muharraq Nandinho Budaiya Barém
