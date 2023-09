O Al Nassr venceu esta terça-feira frente ao Persepolis, no Irão, por 2-0, em jogo da 1.ª jornada do grupo E da Liga dos Campeões da Ásia.

Com os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio a titulares na equipa de Luís Castro, na estreia dos lusos na competição continental, os dois golos surgiram na segunda parte e já com o Persepolis reduzido a dez jogadores.

A primeira parte, sem golos, ficou marcada pela lesão – num lance sozinho – de Torabi, que forçou o Persepolis a uma substituição aos oito minutos: entrou Zahedi.

Após o 0-0 registado ao intervalo, Sarlak deixou o Persepolis reduzido a dez elementos quando, aos 52 minutos e já amarelado ao minuto 18, pisou um pé de Cristiano Ronaldo e foi expulso por acumulação de amarelos.

Aos 62 minutos, o Al Nassr chegou à vantagem, após uma bela combinação entre Brozovic e Ronaldo: na área, Ghareeb recebeu um cruzamento rasteiro do croata e finalizou, com a bola a bater ainda em Nemati antes de entrar.

O 2-0 surgiu ao minuto 72, por Qassem, que entrou pelo lado esquerdo na área e recebeu o passe de Ghareeb, rematando de baixo para cima junto ao segundo poste, para o fundo da baliza.

Já com a vantagem de dois golos, Luís Castro acabou por fazer cinco substituições, começando a tirar as figuras da equipa a partir do minuto 80, altura em que saiu Brozovic. Ao minuto 85 sairia Sadio Mané e também Al Ghannam, enquanto Ronaldo e Otávio foram descansar quando o jogo entrava no primeiro de seis minutos de compensação.

O encontro realizou-se à porta fechada, devido a um castigo aplicado pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) ao Persepolis, na sequência de uma polémica publicação nas redes sociais do clube, em 2021, em alusão à invasão iraniana a território indiano, em 1736.