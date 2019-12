O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, venceu em casa do Al Adalh por 3-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga saudita, e, desta forma, aumentou para quatro pontos a vantagem na liderança da prova.

O triunfo do campeão saudita ficou praticamente definido na primeira parte, com os golos do marroquino Nordin Amrabat (16m) e do brasileiro Giuliano (43m), tendo o também brasileiro Petros fechado a contagem a seis minutos do final.

Entretanto, o Al Taawon, orientado por Paulo Sérgio, subiu ao segundo lugar, ao receber e vencer o Al Wehda, que caiu para o terceiro posto, por 2-1.

O brasileiro Nildo Petrolina, logo aos nove minutos, colocou o Al Taawon na frente, tendo o Al Wehda reagido e empatado ainda no primeiro tempo, com um tento do francês Youssouf Niakate, aos 37. O saudita Al Swat recolocou o Al Taawon novamente na frente aos 65.

Já o Al Feiha, treinado por Jorge Simão, goleou na receção ao Al Ittihad por 4-1 e subiu ao nono lugar com 16 pontos, afastando-se da zona de descida.

