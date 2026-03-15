O Al Nassr goleou por 5-0 visita ao Al Khaleej, mas Jorge Jesus não estava totalmente satisfeito após a partida. O treinador português lamentou que o campeonato saudita só regresse em abril, dado o bom momento de forma do Al Nassr, que já leva 14 jogos seguidos a vencer.

«Uma vitória importante e contra uma boa equipa. Temos oito finais para sermos campeões. Infelizmente para nós, a liga vai parar quando estamos no nosso melhor momento e a obter resultados», disse Jesus, em conferência de imprensa.

Sadio Mané falhou o encontro deste sábado e o técnico do Al Nassr confirmou que o avançado senegalês está lesionado, à semelhança de Cristiano Ronaldo.

«Ronaldo e Mané devem voltar após a pausa internacional. Todos sabem que eles são grandes jogadores, vão ficar de fora por um tempo. O Mané sentiu dores há alguns dias e decidimos deixá-lo de fora, ele estará apto depois da pausa», revelou Jorge Jesus, em alusão à pausa para os jogos das seleções neste mês de março.

«João Félix atingiu números históricos»

Já sobre João Félix, que bisou neste jogo e chegou aos 21 golos na temporada, o treinador português destacou a evolução do avançado.

«O João Félix atingiu números históricos que nunca tinha alcançado nos clubes pelos quais jogou. Isto demonstra que existe um trabalho individual diferente, além de um grande trabalho em equipa», frisou.

O Al Nassr lidera a Liga saudita, com 67 pontos, mais três do que o Al Hilal, o segundo classificado. Em terceiro, está o Al Ahli (62 pontos), enquanto o Al Qadisiya é quarto (60).