Com a Liga saudita igualmente suspensa pela pandemia de covid-19, Rui Vitória viajou para Portugal nesta segunda-feira.

O técnico do Al Nassr lamentou a perspetiva de jogos à porta fechada no regresso das competições, mas alertou para a necessidade de adaptar o futebol às circunstâncias.

«Gostamos todos de jogar com público, mas nesta altura temos de ser racionais e perceber o contexto. Não é com um estalar de dedos que isto se resolve. Vai ser precisa muita cautela, prevejo uma entrada progressiva, com uma série de regras estabelecidas. Estamos a falar de seres humanos, em primeiro lugar, e também de ativos muito importantes dos clubes, e qualquer problema pode ser muito complicado. Não devemos falar por falar. Vamos ter de conviver com o vírus. Vamos ter de fazer uma série de testes, com ambientes controlados. Não imagino gente na Luz, Alvalade ou Dragão. Temos de nos habituar. É passar esta fase até surgir a vacina, surgir uma cura, e estarmos todos em segurança», afirmou Rui Vitória à TVI, ao desembarcar no Aeroporto Humberto Delgado.

O técnico revelou que foi acompanhado a realidade portuguesa enquanto estava na Arábia Saudita, e faz um balanço positivo, dentro das circunstâncias: «Inicialmente pensei que as medidas tivessem sido tardias, mas o povo português tem dado mostras da sua capacidade. Os números não têm alastrado, mas todos temos de ter muito cuidado.»

«Na Arábia Saudita estávamos retidos, isolados, mas sempre com uma sensação de grande segurança. O governo colocou restrições, foi proativo, e conseguiu controlar-se a pandemia. Estávamos todos num compound, tínhamos alguma liberdade. Estávamos lá bem, mas voltar a casa é sempre bom», acrescentou Rui Vitória, revelando que a previsão da Liga saudita é regressar em agosto, mas naturalmente dependente da evolução da pandemia.

* com Catarina Cardoso (TVI)