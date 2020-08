O Al Nassr de Rui Vitória venceu em casa o Al Wheda por 1-0, em jogo da 25.ª jornada da Liga da Arábia Saudita.

O marroquino Abderrazak Hamdallah apontou o único golo do jogo, no segundo minuto de compensação da primeira parte. O Al Nassr mantém-se assim a nove pontos do líder Al Hilal, ex-equipa de Jorge Jesus que goleou fora o Al Adalh por 4-0.

O Al Taawon, treinado por Vítor Campelos, foi derrotado em casa pelo Damac, por 2-0, somando o terceiro desaire consecutivo após a retoma, que o coloca no 10.º posto, com 32 pontos, oito acima dos lugares de descida.