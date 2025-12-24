O Al Nassr fechou a fase de grupos da Champions 2 da Ásia com uma goleada na receção ao Al Zawra’a, do Iraque, por 5-1, na tarde desta quarta-feira, num jogo marcado por um grande golo construído pelos portugueses João Félix (marcou) e Cristiano Ronaldo (assistiu).

A equipa treinada por Jorge Jesus adiantou-se no marcador com um golo de Kingsley Coman, aos 12 minutos, antes de Wesley – hipótese para o Benfica – fazer o 2-0, aos 19 minutos.

Ainda na primeira parte, aos 29 minutos, João Félix bateu um canto do lado esquerdo e Amri, na área, de cabeça, fez o 3-0.

Antes do intervalo, o grande momento 100 por cento português, com Cristiano Ronaldo a picar a bola perante dois adversários, desmarcando o compatriota João Félix, que fez uma «chapelada» ao guarda-redes, para o 4-0 aos 44 minutos.

Na segunda parte, Ibrahim reduziu a desvantagem da equipa iraquiana ao minuto 50, pouco antes de Coman, ao minuto 56, bisar para o 5-1 final no marcador.

O Al Nassr, que já estava apurado para os oitavos de final, fecha o grupo D com 18 pontos em 18 possíveis, fruto de seis vitórias. O Al Zawra’a, mesmo derrotado, apura-se através do segundo lugar, com nove pontos, os mesmos do Istiqlol, terceiro (venceu o Goa por 2-1). O Goa ficou em quarto e último, sem pontos.