Num duelo entre dois treinadores portugueses, Jorge Jesus levou a melhor sobre Armando Evangelista. O Al Nassr foi até ao reduto do Damac vencer por 2-1, esta quarta-feira, em jogo da 17.ª jornada da liga saudita.

O encontro começou da melhor maneira para os visitantes, que aos cinco minutos já venciam, graças a um golo de Abdulrahman Ghareeb, através de um remate colocado.

O domínio do Al Nassr até ao intervalo foi bem evidente e a equipa de Jesus poderia ter dilatado a vantagem antes da recolha aos balneários. João Félix que o diga, já que dispôs de duas grandes ocasiões, aos 39 e 41 minutos. Na primeira, o internacional português atirou por cima e, depois, enviou a bola à barra.

Na segunda parte, repetiu-se o filme da primeira. Também quando estavam cumpridos cinco minutos, Félix viu a desmarcação de Cristiano Ronaldo e serviu o capitão, que rematou de primeira para o golo 960 da carreira.

O Damac, porém, não permitiu que o Al Nassr baixasse a guarda e, na sequência de um canto, reduziu, aos 68 minutos, por Jamal Harkass. Ainda assim, após o golo dos anfitriões, o Al Nassr controlou a partida e segurou a vitória sem percalços.

Depois de quatro jogos sem vencer, o Al Nassr parece ter reentrado nos eixos. A equipa de Jorge Jesus somou o segundo triunfo consecutivo e igualou os 37 pontos do Al Ahli. À frente destas duas equipas, na liderança, está o Al Hilal, com 41 pontos e um jogo a menos. Já o Damac, é 15.º classificado, imediatamente acima da linha de água, com 11 pontos.

Nos outros jogos do dia, Tozé marcou no empate a dois golos do Al Riyadh na visita ao Al Okhdood, enquanto o Neom, de Luís Maximiano, empatou a zero em casa do Al Ettifaq, do luso-brasileiro João Costa.