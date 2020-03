Sábado infeliz para Rui Vitória e Vítor Campelos na Arábia Saudita.



A equipa orientada pelo antigo treinador do Benfica, o Al Nassr, perdeu frente ao Al Faisaly por 3-2. O campeão saudita esteve a vencer por 1-0 com golo de Petro, mas Igor Rossi e Guilherme fizeram a reviravolta para a equipa da casa.



O Al Nassr ainda igualou por Giuliano à meia-hora de jogo. Guilherme bisou e deu a vitória ao AL Faisaly.

Por sua vez, o Al Taawon perdeu por 2-1 ante o Abha.



O Al Nassr permanece no segundo lugar do campeonato, com 42 pontos, mas pode ver o líder Al Hilal, com 47, aumentar a distância no topo. Já o Al Taawon, que alinhou com o português Ricardo Machado, ocupa o oitavo lugar do campeonato, com 29 pontos, enquanto o Abha é 10.º, com 27.



O resumo da derrota do Al Nassr: