O Al Duhail, treinado pelo português Luís Castro, empatou esta segunda-feira a uma bola, na deslocação ao Al Sailiya, num duelo que opôs primeiro e último classificados, na 15.ª jornada da primeira liga do Qatar.

A equipa de Luís Castro, primeira classificada, adiantou-se no marcador já na segunda parte, aos 56 minutos, por Michael Olunga, mas Madji Siddiq assinou o 1-1 final já em tempo de compensação (90+2m).

Com este empate, o Al Duhail chega aos 33 pontos e continua em primeiro lugar à condição. Tem mais dois pontos do que o Al Sadd, equipa que tem 31 pontos e quatro jogos em atraso. Por seu turno, o Al Sailiya é 12.º e último, com apenas seis pontos.