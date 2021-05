O futebolista português Fábio Martins marcou, esta sexta-feira, mais um golo ao serviço do Al Shabab na Arábia Saudita, no entanto insuficiente para somar pontos ante o Al Ettifaq, que venceu por 4-3 no duelo da 27.ª jornada da primeira liga.

O ex-Manchester United Odion Ighalo deu vantagem de dois golos ao Al Shabab (11 e 22 minutos), mas Azarou (40 e 68 minutos) e Doukara (48m) deram a volta ao marcador.

Depois, Fábio Martins ainda fez o 3-3 (75m), mas Al Kuwaykibi (83m) assinou o 4-3 final para a equipa da casa.

Fábio Martins chegou aos sete golos esta época e o Al Shabab comprometeu na luta pelo título: mantem os 48 pontos no segundo lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Al Ittihad, que tem 46 pontos e menos um jogo. O líder Al Hilal, se vencer, pode alargar a vantagem no topo para seis pontos.