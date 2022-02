O Al Duhail, orientado por Luís Castro, goleou o Al Shamal, por 4-1, esta quarta-feira.

Com este triunfo caseiro, a equipa do treinador português consolidou o segundo posto da Liga do Qatar e manteve distâncias para o líder Al Sadd, que também venceu nesta 18.ª jornada.

O queniano Olunga bisou (23m e 56m), enquanto Nam Tae-Hee (45m) e Edmilson Junior (61m) apontaram os restantes golos do Al Duhail. O golo de honra dos visitantes foi marcado pelo iraquiano Amjed Attwan.

A equipa de Luís Castro soma agora 39 pontos, menos sete do que o Al Sadd, que tem ainda dois jogos por realizar.