O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, empatou esta sexta-feira na deslocação ao Al Ittihad (1-1), em jogo da 29.ª e penúltima jornada da I Liga da Arábia Saudita.

Na jornada seguinte a ter visto o rival Al Hilal garantir matematicamente o título, a formação orientada por Vitória viu agora findar a melhor sequência de vitórias – cinco seguidas – na prova. Hamdallah (4m) deu vantagem ao Al Nassr, mas Wilfried Bony, de penálti, fez o 1-1 final aos 11 minutos.

O Al Nassr, já com o segundo lugar garantido, soma 61 pontos, menos oito que o Al Hilal, líder e já campeão, com 69.

Nos outros jogos com portugueses, o Al Taawon, treinado por Vítor Campelos e com Ricardo Machado em campo, perdeu por 1-0 ante o Al Fateh e está no 12.º lugar, com 32 pontos, arrastando a decisão da permanência para o último jogo. O Al Fayha, com Arsénio em campo, venceu o Al Adalh por 2-0 e é 13.º, com os mesmos 32 pontos. Descem o 14.º, 15.º e 16.º, sendo que o 13.º enfrenta um play-off para não descer.