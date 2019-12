O Al-Taawon, equipa saudita treinada pelo português Paulo Sérgio, foi eliminado da Taça do Rei da Arábia nesta segunda-feira.



A equipa de Paulo Sérgio perdeu por 1-0 contra o Abha Club, com o único golo do jogo a ser apontado por Al Najai.



O treinador português utilizou três jogadores que passaram pelo nosso país: o guarda-redes Cássio, o médio Nildo Petrolina e o avançado Heldon.



