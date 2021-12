O Al Taawon, clube treinado pelo português José Gomes, perdeu na tarde desta segunda-feira na deslocação ao Al Shabab, por 3-1, em jogo da 14.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita.

A equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo do ex-Manchester United, Odion Ighalo, aos 24 minutos.

A resposta dos comandados de José Gomes fez-se aos 33 minutos, com o 1-1 a ser apontado pelo antigo jogador do Moreirense e da Académica, Iago Santos. Porém, o ex-Santa Clara e Rio Ave Carlos Júnior colocou de novo José Gomes a perder na primeira parte: o 2-1 surgiu aos 36 minutos.

Na segunda parte, aos 82 minutos, Hattan Bahebri fez o 3-1 final no marcador, num desaire que mantém o Al Taawon na parte funda da tabela, no 15.º e penúltimo lugar, com 11 pontos somados. O Al Shabab é vice-líder, com 28 pontos, a um do líder Al Ittihad, que tem menos um jogo disputado.

Também esta segunda-feira, o Al Raed, com o internacional português Eder a titular, venceu por 1-0 ao Al Ahli SC.