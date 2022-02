O Al Taawon, treinado pelo português José Gomes, empatou este domingo na deslocação ao terreno do Al Tai (1-1).

Em jogo da 22.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita, o defesa Hassan Al Jabeeri adiantou a equipa da casa (26m), mas um autogolo do avançado argentino Tobias Figueroa (68m) valeu a igualdade final.

O conjunto de José Gomes até ficou a jogar com menos um, a partir dos 74 minutos, devido à expulsão do defesa Hazazi Sulaiman Yahya, mas conseguiu aguentar o empate.

Este resultado permite ao Al Taawon continuar dois lugares acima da linha de água, no 12.º lugar com 23 pontos, enquanto o Al Tai é nono, com 26.