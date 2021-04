O guarda-redes português Marafona deixou, na quarta-feira, um pedido de desculpas aos adeptos e aos colegas de equipa do Alanyaspor, na sequência de um dos golos sofridos na derrota ante o Besiktas, por 3-0, para a 33.ª jornada da primeira liga turca.

«Às vezes, na vida de um jogador profissional de futebol, acontecem tardes horríveis e inexplicáveis. Hoje [quarta-feira] foi um desses dias, do qual não estou orgulhoso. Por isso, quero pedir desculpa a todos os adeptos e aos colegas do Alanyaspor e prometo continuar a trabalhar para defender o prestígio e a honra deste grande clube», escreveu o antigo guarda-redes do Sp. Braga, Paços de Ferreira, Moreirense, Desportivo das Aves, Marítimo e Varzim, através da rede social Instagram.

Em causa esteve a abordagem ao golo de Ghezzal, aos 58 minutos, na circunstância o 2-0 no marcador a favor da equipa de Istambul.