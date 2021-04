O Gaziantep, clube treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, perdeu esta quinta-feira por 3-2 na deslocação ao Alanyaspor, em jogo da 36.ª jornada da primeira liga turca de futebol.

O jogo ficou marcado pela expulsão de Ricardo Sá Pinto, aos 89 minutos, já com o resultado final estabelecido.

Demir deu vantagem à equipa de Sá Pinto, aos seis minutos, mas o Alanyaspor, com o português Marafona na baliza, respondeu por Pektemek com o 1-1 (18m) e respondeu a novo golo de Demir (41m) com o 2-2 de Caulker, em cima do intervalo (45+1m).

Na segunda parte, Pektemek bisou para o 3-2 final a favor do Alanyaspor, aos 55 minutos.

O Alanyaspor é quinto, com 55 pontos. O Gaziantep é sétimo, com 51 pontos.