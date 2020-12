O Alanyaspor, clube onde joga o português Marafona, perdeu a liderança na Superliga da Turquia este domingo, com a derrota ante o Gaziantep, por 3-1, em jogo da 15.ª jornada.

Com o guardião luso a titular, o Alanyaspor, melhor defesa do campeonato com nove golos sofridos à entrada para o jogo, teve neste um jogo mau a nível defensivo, o primeiro de 2020/2021 em que sofreu três golos.

O ex-V. Guimarães Davidson ainda marcou, aos 26 minutos – na circunstância o 1-1 – mas os golos de Dicko (9m), Demir (30m) e Maxim (61m) valeram o triunfo à equipa da casa.

O Gaziantep igualou precisamente os 27 pontos do Alanyaspor, agora segundo classificado: a equipa de Marafona viu confirmada a perda da liderança, após a vitória do Galatasaray no sábado (0-2 ante o Trabzonspor). O Galatasaray tem 29 pontos e menos um jogo que o Alanyaspor, que fica ainda à mercê de Fenerbahçe (menos um jogo, quarto com 26 pontos) e Besiktas (menos dois jogos, quinto com 25 pontos), que podem subir posições caso vençam os jogos em atraso.