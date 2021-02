Gedson Fernandes marcou na estreia pelo Galatasaray no jogo frente ao Alanyaspor (2-3), dos quartos de final da Taça da Turquia.



Com Marafona na baliza, o conjunto forasteiro chegou ao intervalo a vencer por 2-0 com um golo de Babacar (30m) e outro de Ucan (41m).



Se a equipa de Terim já estava em maus lençóis, pior ficou quando Babacar bisou e fez o 3-0 aos 48 minutos. Mais tarde, aos 66 minutos, Gedson Fernandes entrou e teve um papel importante na reação do Galatasaray. Abdallah encurtou diferenças no marcador a sete minutos do final e Gedson fixou o resultado final aos 90+4.



Veja o golo de Gedson: