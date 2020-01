O Levante não aproveitou o fator casa e perdeu contra o Alavés. Aleix Vidal fez o único jogo da partida, aos 66 minutos, e fez as pazes com os adeptos do emblema de Vitória, após as críticas que lançou na passada semana depois de uma derrota.



O técnico do Levante reagiu ao golo sofrido lançando de imediato Hernâni, ex-jogador do FC Porto, mas o resultado não viria a ser alterado, apesar de duas tentativas de outro antigo dragão, José Campaña.



Hernâni mudou-se para Espanha, mas continua a não somar os minutos pretendidos. Leva nove presenças no campeonato, cinco como suplente utilizado. O Levante tem 26 pontos (11º) e o Alavés soma 23 (14º).



FICHA DE JOGO DO LEVANTE-ALAVÉS: 0-1