Thiago Motta, treinador da Juventus, justificou a exclusão de Alberto Costa da lista de inscritos para a Liga dos Campeões. O lateral português recém-contratado ao V. Guimarães não tem sido, sequer, opção nos jogos da Liga italiana.

«Falei com o Alberto para explicar a sua exclusão da lista da UEFA, ele entendeu e aceitou com calma. A exclusão não significa que minha equipa técnica e eu estejamos insatisfeitos com ele. Estamos muito felizes com o trabalho dele, gostamos porque ele chegou com muita ambição. Ele trabalha duro todos os dias, é muito jovem, mas tem a ambição de demonstrar seu valor todos os dias. Tenho certeza de que quando a oportunidade chegar ele saberá aproveitá-la ao máximo», afirmou, em antevisão ao duelo com o Como, para a Serie A.

Para além disso, o técnico teceu declarações sobre outro português - Renato Veiga, defesa que chegou por empréstimo do Chelsea durante o mercado. Foi questionado se Veiga e Lloyd Kelly, dois defesas que chegaram em janeiro, podem jogar juntos. «Além de serem canhotos e os canhotos sejam naturalmente fortes tecnicamente, Kelly e Veiga podem jogar juntos. Além disso, um pode jogar como lateral [Kelly] e o outro como defesa-central [Veiga]. Se desejar, este último também pode ser adiantado para o meio-campo, já que já atuou nessa área do campo ao longo da carreira. São dois jogadores que, pelas suas características e nível, vão ajudar a equipa quando esta precisar», disse Motta.

A Juventus defronta o Como na quinta-feira em duelo da 24.ª jornada da Liga italiana. Thiago Motta vai defrontar um antigo adversário dos relvados - Cesc Fàbregas, que orienta o Como. Deixou bastantes elogios a Fàbregas.