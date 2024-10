O Leipzig venceu em casa do Heidenheim, por 1-0, este domingo, na sexta jornada do campeonato alemão.

André Silva voltou a ser suplente e desta vez nem sequer saiu do banco. O avançado internacional português, que na época passada esteve emprestado à Real Sociedad, leva apenas três jogos em 2024/25.

O único golo da partida foi apontado por Lois Openda, à passagem do minuto 59.

Esta vitória permite ao Leipzig saltar, à condição, para a liderança da Bundesliga, com 14 pontos, mais um do que o Bayern Munique e mais dois do que o Frankfurt, equipas que seguem imediatamente abaixo na tabela e defrontam-se esta tarde.