Há 9 min
Alemanha: Fábio Silva assiste e Dortmund isola-se no segundo lugar
Português foi lançado na reta final do encontro com o Monchengladbach
O Borussia Dortmund venceu na receção ao Borussia Monchengladbach (2-0), esta sexta-feira, em jogo da 15.ª jornada da Liga alemã.
Julian Brandt abriu o marcador aos 10 minutos e Maximilian Beier (90+7m) fechou as contas da partida já em tempo de descontos, a passe do português Fábio Silva, que foi lançado aos 82.
O Dortmund isolou-se, assim, no segundo lugar do campeonato alemão, com 32 pontos, mais três do que o Leipzig, que sábado recebe o Bayer Leverkusen, quarto, com 26. Já o Monchengladbach, é 11.º, com 16 pontos.
