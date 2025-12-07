O Hamburgo venceu (3-2) na receção ao Werder Bremen. Num jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga alemã, os portugueses Fábio Vieira e Daniel Fernandes foram titulares. O ex-FC Porto assistiu para o golaço da reviravolta.

Jens Stage abriu as contas do jogo a favor do Werder Bremen ainda antes do intervalo (45m). A resposta da casa surgiu no segundo tempo. Sambi Lokonga, internacional belga, restabeleceu o empate na partida (63m).

O golo da reviravolta veio com participação portuguesa. Pelo lado direito, Fábio Vieira assistiu para um belo golo. Já dentro da área, Luka Vuskovic desviou de calcanhar para dar a cambalhota no marcador (75m).

No entanto, a vantagem durou pouco tempo. Logo de seguida, Justin Njinmah restabeleceu o empate na partida pelo Werder Bremen (78m).

O golo da vitória veio diretamente do banco. Yussuf Poulsen, dinamarquês com bastante experiência no futebol alemão, precisou apenas de um minuto para faturar. Entrado aos 83 minutos, o avançado marcou o golo da vitória aos 84 minutos.

Com esta vitória (3-2), o Hamburgo sobe ao 13.º lugar com 15 pontos. O Werder Bremen, por sua vez, é 11.º com 16 pontos.

