O guarda-redes Daniel Fernandes e o médio Fábio Vieira foram titulares e totalistas na derrota do Hamburgo, por 2-1, na receção ao Hoffenheim, num jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga alemã.

Num jogo decidido nos primeiros 45 minutos, foi o Hoffenheim a abrir o marcador, com um golo de Fisnik Asllani, ao minuto 18.

A equipa da casa reagiu ao golo sofrido e, ao minuto 32, Robert Glatzel empata a partida da marca dos 11 metros, depois de um penálti cometido por Oliver Baumann, guarda-redes do Hoffenheim.

Os visitantes foram à procura de voltar à vantagem e marcaram em cima do minuto 45 por intermédio de Tim Lemperle, avançado alemão de 24 anos.

No segundo tempo, o resultado manteve-se e o Hamburgo, assim, somou o quinto jogo sem vencer na Liga alemã. A equipa de Fábio Vieira ocupa o 14.º lugar e não tem ainda garantida a permanência.

Já o Hoffenheim venceu e subiu, à condição, ao quarto posto da tabela classificativa e espera agora pelo resultado do jogo deste domingo entre Estugarda e Werder Bremen para definir a posição oficial na tabela.