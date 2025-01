João Palhinha já regressou aos treinos e pode ser opção no Bayern Munique.

O médio de 29 anos lesionou-se no adutor direito no passado mês de novembro, ao serviço da Seleção, mas em meados de dezembro já começou a treinar com bola. Passado um mês, o internacional luso integrou os trabalhos por completo e já poderá ser utilizado por Vincent Kompany no jogo deste sábado, com o Wolfsburgo.

Palhinha, refira-se, soma 13 jogos, num total de 614 minutos na primeira época na Baviera.