Voltas e reviravoltas culminaram no triunfo do Friburgo na visita ao Wolfsburgo, na 15.ª jornada do campeonato alemão (4-3). Na tarde deste sábado, o extremo Treu inaugurou o marcador a favor dos visitantes ao quinto minuto. Pouco depois, aos 13 minutos, o avançado Pejcinovic restabeleceu a igualdade.

Na etapa complementar, Pejcinovic bisou e completou a reviravolta aos 49 minutos. Todavia, sete minutos volvidos, o médio Grifo aproveitou um penálti para aplicar o 2-2. Entre trocas, Pejcinovic completou o hat-trick aos 69 minutos (3-2), mas o defesa Seelt concedeu um autogolo aos 71m (3-3).

Por fim, aos 78 minutos, o avançado Scherhant consumou a reviravolta e devolveu a vantagem ao Friburgo (4-3).

Assim, o Friburgo é nono classificado, com 20 pontos, cinco de vantagem sobre o Wolfsburgo (14.º), que leva apenas quatro pontos de diferença para a zona de despromoção.

Também nesta tarde, o defesa Diogo Leite – central ex-FC Porto – foi totalista no triunfo do U. Berlim, na visita ao Colónia (1-0). O único golo foi apontado pelo médio Schafer, aos 90+1m.

O sexto triunfo no campeonato mantém o U. Berlim no oitavo lugar, com 21 pontos, a cinco dos lugares UEFA. Ligeiramente abaixo segue o Colónia, com 16 pontos no 11.º lugar.

Entretanto, em Estugarda, Tiago Tomás – avançado ex-Sporting – foi titular na receção ao Hoffenheim (0-0). Enquanto o Estugarda leva 26 pontos no sexto posto – o último lugar que permite aceder às competições europeias – o Hoffenheim é quarto com 27 pontos.

Por último, o guardião Daniel Fernandes continua intacto na baliza do Hamburgo, mas não foi suficiente para evitar o empate na receção ao Frankfurt (1-1). Em simultâneo, o extremo Fábio Baldé foi também titular nos anfitriões, enquanto Fábio Vieira foi aposta aos 70 minutos. No Frankfurt, Aurélio Buta – lateral ex-Benfica – foi a jogo aos 84 minutos.

O Frankfurt é sétimo, com 25 pontos, enquanto o Hamburgo leva 11 pontos no 13.º posto.

Outros resultados.

Augsburgo 0-0 Bremen.